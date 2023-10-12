BDDK'nın bankacılık sektörü verileri incelendiğinde, Türkiye'nin en zengin ve en yoksul illeri belirlendi.
Toplam mevduat hesaplarına göre, Türkiye'nin en zengin ili İstanbul oldu ve Başkent Ankara bu sıralamada ikinci sırayı aldı. Tasarruf miktarına göre en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık tasarruf birikimiyle öne çıktı. İstanbul, Ankara'nın hemen ardından İzmir, Antalya ve Bursa gibi illeri geride bıraktı.
Ankara da sıralamada yer alıyor. BDDK verilerine göre Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belirlendi. Ankara'nın sıralamadaki yeri dikkat çekerken Yozgat ise bu listede yer almadı. İşte en zengin ve yoksul iller...
EN ZENGİN 5 İL
İstanbul: 4.287.731.056 TL
Ankara: 1.471.351.514 TL
İzmir: 565.467.345 TL
Antalya: 325.462.433 TL
Bursa: 269.035.562 TL
Bankalardaki en düşük mevduata sahip iller arasında ise Bayburt ilk sırayı aldı. Ardahan, Kilis, Hakkari ve Siirt gibi iller sırasıyla Bayburt'u takip etti.
EN YOKSUL 5 İL
Bayburt: 2.330.031 TL
Ardahan: 2.604.949 TL
Kilis: 3.691.273 TL
Hakkari: 3.821.449 TL
Siirt: 4.781.058 TLKaynak: Haber Merkezi