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BDDK'nın bankacılık sektörü verileri incelendiğinde, Türkiye'nin en zengin ve en yoksul illeri belirlendi.

Toplam mevduat hesaplarına göre, Türkiye'nin en zengin ili İstanbul oldu ve Başkent Ankara bu sıralamada ikinci sırayı aldı. Tasarruf miktarına göre en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık tasarruf birikimiyle öne çıktı. İstanbul, Ankara'nın hemen ardından İzmir, Antalya ve Bursa gibi illeri geride bıraktı.

Ankara da sıralamada yer alıyor. BDDK verilerine göre Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belirlendi. Ankara'nın sıralamadaki yeri dikkat çekerken Yozgat ise bu listede yer almadı. İşte en zengin ve yoksul iller...

EN ZENGİN 5 İL

İstanbul: 4.287.731.056 TL

Ankara: 1.471.351.514 TL

İzmir: 565.467.345 TL

Antalya: 325.462.433 TL

Bursa: 269.035.562 TL

Bankalardaki en düşük mevduata sahip iller arasında ise Bayburt ilk sırayı aldı. Ardahan, Kilis, Hakkari ve Siirt gibi iller sırasıyla Bayburt'u takip etti.

EN YOKSUL 5 İL

Bayburt: 2.330.031 TL

Ardahan: 2.604.949 TL

Kilis: 3.691.273 TL

Hakkari: 3.821.449 TL

Siirt: 4.781.058 TL