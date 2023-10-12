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Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminerlere, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Seminerlerin açılış konuşması yapan Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, “Ruh sağlığı, bireyin bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan iyi olma halidir. Ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlanmaktadır” dedi.

Seminerlerde, Psikolog Oğuzhan Tunahan Sarıgeçili ve Sosyal Çalışmacı Batuhan Seyfi, gençlerin ruh sağlığıyla ilgili bilgiler verdi.

Seminerlerin ardından Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından kurulan stantlarda, öğrencilere ruh sağlığıyla ilgili broşürler ve bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerlere katılan öğrenciler, kendilerine sunulan bilgilerden memnun olduklarını belirterek, Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür etti.