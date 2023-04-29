Böbrek hastalığının Türkiye’de her 6-7 kişiden birinde görülen ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, vatandaşı kronik böbrek hastalığına karşı uyardı.

“HASTALIK SİNSİCE İLERLER”

Müdür Şahin açıklamasında, “Kronik böbrek hastalığı en çok şeker sorunu olanlar, hipertansiyon, kalp-damar hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olan kişiler ile yaşlılarda görülür. Diğer risk faktörleri ise obezite, sigara, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici kullanımı ve bağ dokusu hastalıklarıdır. Kronik böbrek hastalığının kontrolünü sağlamak için toplumda yaşam biçimi değişiklikleri yapılmalı. Böbrek hastalığının önlenmesi ve tedavisine dayalı hastalık yönetimi modelinin benimsenmesiyle de böbrek hastalıklarının önüne geçilebilir. Türkiye'de böbrek hastalıklarının yaygınlığına rağmen toplumda yeterli farkındalık olmaması, hastalığın erken teşhis edilmesinin önünde ciddi bir engel. Hal böyle olunca, sinsi ilerleyen böbrek hastalıkları zamanla kronik bir hal alıyor” dedi.

“BÖBREKLERİNİZİ TAKİP EDİN”

Bazı kişilerin kronik böbrek hastalığına daha yatkın olduğunu belirten Şahin, Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk gruplarını şöyle sıraladı; “Diyabetliler, hipertansiyonu olanlar, kalp ve damar rahatsızlıkları olanlar, ailesinde böbrek hastalığı olanlar, yaşlılar, sigara içenler, böbrek taşı olanlar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu bulunanlar, sık ağrı kesici kullananlar, bağ dokusu hastalığı olanlar. Tahlillerle böbreklerinizi takip edin. Böbrek hastalıkları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de adeta salgın halini alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalıkları, basit ve ucuz bazı idrar ve kan testleri ile erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak erken tanının konulması birçok olguda zor olabilir. Böbrek hastalığı sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresinde fark edilebilir. Böbrekleri herhangi bir hastalık durumu olmadan korumak ve özen göstermek gerekir.”

“TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN”

Böbrekleri korumak için alınması gereken önlemleri de açıklayan Şahin, “Sağlıklı beslenin ve kilonuzu koruyun. Tuz tüketiminizi günlük 5-6 gramı geçmeyecek şekilde kısıtlayın, Günlük su tüketiminizi 1,5-2 litre olacak şekilde ayarlayın, Sigara içmeyin. Egzersiz yapın. Sık ağrı kesici ilaç kullanımından kaçının. Kan basıncınızı ölçtürün. Kan şekerinizi kontrol ettirin. Böbreklerde sık görülen sorunlardan biri de taş problemi. Taş tedavilerinde kullanılan bir yöntem olan perkütan cerrahi, laparoskopik cerrahi ile benzerlik göstermektedir; ancak ondan farklı yanları da vardır. Böbreğin laparoskopik cerrahisinde, yapılacak ameliyatın türüne göre birkaç port (boru) yerleştirilir ve açık ameliyatta ne yapılıyorsa aynı işlem böbreğin dış cephesinde gerçekleştirilir. Perkütan cerrahide ise boru doğrudan böbreğin içine yerleştirilir ve işlem böbreğin içinde yapılır” şeklinde konuştu.

“TESADÜFEN SAPTANIYOR”

Böbrek kanseri konusuna da değinen Müdür Şahin, “Böbrek kanserleri erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biridir. Günümüzde böbrek kanserlerinin yaklaşık yüzde 75-80'i check-up sırasında yapılan ultrasonografide tesadüfen saptanır. Bunun nedeni çapı 4 santim altındaki böbrek tümörlerinin çoğunlukla belirti vermemesi. Şişmanlık, sigara ve hipertansiyon ise risk oluşturan faktörler arasında yer alır. Erken evrede böbreğin sadece tümörlü bölümünü alınıp normal dokusunu muhafaza etmek mümkün olabilir. Ancak ileri evrelerde böbreğin tamamen çıkartılması gerekir” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan