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Şahin Sancak kimdir? Şahin Sancak nereli ve kaç yaşında? Sorularla ilgili detaylar haberimizde…

Şahin Sancak, Türk oyuncu ve sanatçıdır. 1987 yılında doğan Sancak, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda dikkat çeken başarılı projelere imza atmıştır. Cannes Film Festivali'nde Un Certain Regard kategorisinde yarışan ve dünya prömiyerini gerçekleştiren "Bağlılık Hasan" filmi ile tanınmıştır. Aynı zamanda Nebil Özgentürk'ün yönettiği "Nazım Hikmet Anlatıyor" belgeselinde Nazım Hikmet rolünü başarıyla canlandırmıştır.

Türkiye'de televizyon sektöründe de aktif olan Sancak, 2022 yılında Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği "Atatürk" dizisinde Nuri Conker karakterine hayat vermiştir. Kariyeri boyunca "Atatürk Projesi", "Arka Sokaklar", "Börü", "Sen Çal Kapımı", "Çukur" gibi önemli yapımlarda da rol almıştır.