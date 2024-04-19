Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve ORAN Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Doğu Sezen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilçede devam eden ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken kısa süre önce Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı Projesi gerçekleştirmek için Keçi Kalesi - Su Oluğu bölgesinde işletme hakkını alınan 500 dönüm orman alanında saha incelemesi yapıldı.

Ayrıca Akdağmadeni Belediyesi Üretim ve Paketleme tesisi ile birlikte Akdağmadeni Yöresel Ürünler Satış Mağazası ziyaret edilerek üretilen ve paketlemesi yapılan ürünler hakkında ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin'e görevli personelleri tarafından bilgiler verildi.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın nazik ziyaretleri için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin İbrahim Ethem Şahin ve İl Koordinatörü Doğu Sezen'e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıkla diledi.