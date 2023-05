İl Sağlık Müdürlüğü düzenlenecek yürüyüşe Yozgat halkını davet etti.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıkla davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlıklı İçin Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda “10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü” temalı yürüyüş 15:30’da Cevdet Dündar Göleti-Rıza Kayaalp spor salonu güzergahında düzenlenecek olup, yürüyüş etkinliğine başka sağlık çalışanları, POMEM personellerinin, öğrenci ve halkın katılımları beklenmektedir” ifadelerine yer verdi. Alpaslan Demir