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Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sporcuları tebrik ederek başarı diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Ata sporumuz olan güreş müsabakalarının Yozgat’ımızda yapılması, şehrimizi sporda bir adım daha ileri taşımamıza vesile olacak. Sporcularımıza başarılar diliyor, centilmence mücadele etmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Yozgat’ta başlayan Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları'nı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Ülkemizin ve bayrağımızın şanına yakışır mücadelemizle olimpiyat madalyaları kazanacağız” dedi.

16-19 Kasım arasında serbest ve grekoromen güreş maçlarının Yozgat'ta yapıldığını söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, müsabakalara 14 serbest, 14 grekoromen takımdan yaklaşık 550 sporcu ve antrenörün katıldığını ifade etti.

Salman, “Süper Lig müsabakaları güreşin en zirvesi. Burada ekonomik olarak güç olarak en güçlü kulüplerimiz yarışıyor. Burada yarı finale kadar müsabakalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları için hazırlıklarının sürdüğünü de dile getiren Salman, “Buradaki sporcuları nasip olursa olimpiyatlarda da izleme fırsatı bulacağız. Önümüzdeki engelleri bir bir güreş ailesi olarak sporcularımızın arkasında durarak, antrenörlerimizi destekleyerek baraj maçlarını bitirdikten sonra olimpiyatlara tüm kotaları alarak gitmek istiyoruz. Önümüzde orta vadeli programlarımız hazır, başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri olarak faaliyetlerimizi organize ediyoruz. Olimpiyat günü geldiği zaman ülkemizin, bayrağımızın şanına, şöhretine yakışır mücadelemizi ederek, sporcularımızla altın madalyayla, olimpiyat madalyalarıyla ülkemize dönüş yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2 gün devam edecek Serbest Güreş Süper Ligi müsabakaları başladı. Grekoromen Güreş Süper Ligi mücadeleleri ise 18-19 Kasım'da yapılacak.