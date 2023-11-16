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Büyükşehir Belediyesinin Yabancılar Çarşısı’nda başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk olarak çatısı sandviç panel levha ile kaplanarak yenilenen çarşıda esnaf daha nezih bir ortama kavuştu. Belediye, yenilediği çarşının çatısına Güneş Enerji Santrali kuruyor.

19 bin metrekare yüzey alanında 2.5 MW güce sahip GES’ in inşa edildiği çarşıda çalışmalar sürüyor. Güneş paneli montajının tamamlandığı proje de trafo imalatları devam ediyor. Yüzde 85’i tamamlanan projenin yılsonuna kadar elektrik üretimine başlaması planlanıyor. GES faaliyete geçtiğinde 1500 hanenin tüketimine denk gelen elektrik üretecek.

“GES projemizle örnek oluyoruz”

Yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok önem verdiğimiz bir projeyi daha tamamlamak üzereyiz. Yabancılar Çarşısı’nın çatısına da 2.5 MW gücünde güneş enerji santrali kuruyoruz. Panel kurulumları tamamlandı. Genel anlamda projenin yapımının yüzde 85’i tamam diyebiliriz. Kalan kısımlarda en kısa sürede tamamlanacak ve elektrik üretimi başlayacak” dedi.