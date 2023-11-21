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Emniyet Müdürlüğü'nde 10 bin 102 kişilik yeni kadro açılışı gerçekleştirildi. Bu önemli karar, Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyuruldu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Merkez teşkilatı için oluşturulan kadrolara, 3 ila 9 derece arasında olan polis memurları için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ila 9 derece arasındaki polis memurluğu için ise toplamda 9 bin 500 kadro ihdas edildi.

Bu kapsamda, merkez teşkilata görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş ve 10 merkez emniyet müdürü atanacak.

Yeni kadro açılışıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü, güçlü ve etkin bir kadroya sahip olacak. Kamu hizmetinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için yapılan bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazandı.