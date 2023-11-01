Tahmini Okuma Süresi: dakika

Toplantıda, üniversitenin geleceğine ışık tutacak yeni projeler ve çalışmalar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, gençlerin sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, göreve geldiği günden itibaren üniversitenin eksiklerini gözlemlediğini ifade etti.

Üniversitenin peyzajının değişmesi ve güzelleşmesi için önemli adımlar atmaya başladıklarını belirten Rektör Yaşar, bu değişikliklerin özellikle öğrenci güvenliği, trafik düzenlemeleri ve görsel estetik açısından olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Rektör Yaşar, üniversitenin fiziksel görünümünün yanı sıra çevre ve doğa konularına da önem vererek, su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için çeşitli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını açıkladı. Ayrıca, gölet projeleri ve peyzaj düzenlemeleri ile üniversitenin bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

“ÜNİVERSİTENİN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞECEK”

Rektör Prof. Dr. Enver Yaşar yaptığı açıklamada, “En büyük problem olan üniversitenin peyzajını bir master plan çerçevesinde bütçemiz dâhilinde çevirmeye başladık. Üniversitenin görünümünü biraz daha değiştirelim. Biraz daha güzelleştirelim. En azından önümüzdeki ilkbahar döneminde bir yol alalım diye bir çabamız var. Bununla ilgili olarak da biraz önce ifade ettiğim gibi bir master plan çerçevesinde gidiyoruz. Şimdiye kadar birazcık derme çatma yapılmış. Ekiplerimizle beraber peyzajda bazı değişiklikler yapacağız” dedi.

“KAMPÜS BİRLEŞECEK”

Yaşar, “Kampüsün iki ayrı bloğunun birleştirilmesi gibi bir hedefimiz var. Bunu ilk defa ilk koordinasyon kurulunda ifade ettik. Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün gündemine aldık. Sayın milletvekillerimize de teşekkür ederim. Abdülkadir Bey ve Süleyman Bey bunu bizzat Ulaştırma Bakanı'na da iletti. Kafamızdaki plan şu. Tam bizim önümüzden geçen Kayseri yolunun 500 metre mesafede aşağıya alınması iki kampüsün yukarıdan birleştirilmesi. Hem güvenlik açısından hem görsel açıdan üniversite gençliği açısından üniversitenin kampüs anlayışı açısından bunun çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Malumunuz maliyet hesapları yapıyor bakanlık vesaire ama bu konuda ısrarımı sürdüreceğim. Yozgat Bozok Üniversitesi Kampüs fotoğrafına tek bir kampüse ihtiyacı var. Zaten malumunuz topraklarımız sıkıntılı topraklar. Üniversitenin yerleştiği topraklar. Bunu düzeltmek adına iki kampüsü doğu ve batı kampüsünü birleştirebilirsek yolu aşağıya alırsak, hem güvenlik açısından, trafik açısından hem de üniversitemiz açısından çok da olumlu olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“AĞAÇ DİKME FAALİYETİMİZ OLACAK”

Yaşar, “Yozgat Bozok Üniversitesi adına bir fotoğraf verebilecek alanımız yok şu an hakeza orman alanımızı geçmiş yıllarda öğrenci ile beraber iyi niyetli yapılan bazı faaliyetler var ama toprak analizi ve ağaçlar konusunda çok sağlıklı bir programa gidilememiş. Biz de bu konuda doğru yapalım işimizi diye bu işi en iyi bilen Tarım Bakanlığıyla beraber bu işi yürütüyoruz. Rektörlük binasının sol tarafında kalan çorak araziyi inşallah optimal şartlarda sulaması dahil halletmek üzereyiz. 11 Kasım'da tam tarihi de şeyi bir ağaç dikme faaliyetimiz var. Onunla beraber Tarım Bakanlığı kendi ıslağını yapıyor toprakla ilgili. Bakanlık bizi destekleyecek. Memleket kaynaklarını kullanmak adına da genel olarak baktığımız zaman ulusal basında da çok konuşulmaya başladı” şeklinde konuştu.

“REKTÖRDEN GÖLET PROJESİ MÜJDESİ”

Yaşar, “Su kaynaklarını doğru kullanma adına çalışmalarımız olacak. Sulama suyumuzun halledilmesi için su kaynaklarının boşa gitmemesi için DSİ daha önce bizden önceki dönemde verilen bir gölet projesi vardı. Bu gölet projesinde biz sürdürdük. Bu konuya biraz daha ivme kazandırdık. Çevre Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla ilgililerin önüne geldi. İnşallah onu da takip ediyoruz. Bir gölet buranın hem sulanması açısından çok önemli, kampüs alanının hem de Kampüs alanında ben birazcık Yozgat'ın sanayiye yedek atışı açısından kenevirle beraber, lavanta gibi aromaterapi ürünleriyle hem üniversitemizin hem şehrin gelişeceğini düşündüğüm için biraz oraya yatırım yapmak istiyorum. O alanların da sulanması açısından bu gölet projesi çok önemli. Doğanın dengesiyle oynamamızdan mütevellit baskınlar geldi. Su baskınları oluyor. Şimdi biz de şimdiye kadar olmaması demek bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor. Yine bizim aşağımızda kalan köyler açısından su baskınının yönetilmesi veya önlenmesi açısından da bu göletin sağlıklı olacağını, bakanlık yetkilileriyle beraber değerlendirdik. İnşallah hani sadece üniversitemiz ve hem peyzaj, hem sanayi açısından katkı vermediği gibi bölgede komşularımız olan köylere, biz hemşehrilerimizin de bu konuda korunması açısından olacağını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.