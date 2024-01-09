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Yeni ekonomi yönetimi, fahiş enflasyon ve hayat pahalılığına karşı mücadelede faiz oranlarını artırmaya devam ederken, vatandaşların alım gücü önemli ölçüde azalmış durumda. Buna bağlı olarak, BDDK verilerine göre, 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Yeni ekonomi yönetiminin para politikasını sıkılaştırması ve faiz oranlarını yükseltmesi, vatandaşları borçlanmaya yönlendirdi. Yüksek faiz ve sıkılaşma adımları kredi kullanımını azaltsa da, bu açığı kapatmak adına kredi kartları tercih edildi. 2022'de 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aşarak rekor bir seviyeye ulaştı.

Bu dönemde dikkat çeken bir diğer nokta ise ihtiyaç kredilerindeki azalma oldu. Tüketici kredileri yüzde 12 daralırken, taşıt kredilerinde ise yüzde 93'lük bir artış gözlendi. Konut kredileri ise yalnızca yüzde 22 büyüyerek, enflasyondan arındırıldığında yüzde 26'lık bir daralmaya işaret etti.

Yozgatlıları da kapsayan BDDK'nın 2023 verilerine göre, bireysel kredilerin ve kart borçlarının toplamı 2,7 trilyon liraya ulaştı. Vatandaşlar, artan mali zorluklarla başa çıkmak adına kredi kartlarına yönelerek, ekonomik belirsizliklere karşı finansal çözümler aramaya devam ediyor.