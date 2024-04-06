Ramazan Bayramı tatili 9 gün olunca insanlar memleketine veya tatile giderek vakit geçirmek istiyor. Yozgat’a gelecek olan ve güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için hava durumunu derledik. İşte detaylar…

9 Nisan Salı yani Arife, 10 Nisan Çarşamba ve 11 Nisan Perşembe günü parçalı bulutlu olacak.

9-10-11 Nisan’da parçalı bulutlu olacak olan hava en yüksek sıcaklık 18 derece, en düşük sıcaklık 6 derece olacak.

12 Nisan Cuma günü hava açılarak hafif yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı ise en yüksek 19, en düşük 11 derece olacak.

13 Nisan Cumartesi günü hava daha serin, 14 Nisan Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar, 15 Nisan Pazartesi yağmur yağma ihtimalinin yüksek olduğu öngörülüyor.

16 ve 17 Nisan’da ise hava güneşli olması ve en düşük hava sıcaklığının 8, en yüksek hava sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor.