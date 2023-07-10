Pençe-Şimşek Harekâtı Bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Er Furkan Günergök için resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek paylaştığı mesajında Akgül, “Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimiz Piyade Söz. Er Hasan Taş ve Piyade Söz. Er Furkan Günergök’e Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“MAKAMI ÂLİ OLSUN”

Başsağlığı dileklerinde bulunarak bir mesaj paylaşan Şahan ise, “Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu Şehit olan Kahraman evlatlarımız Piyade Söz. Er Hasan Taş ve Piyade Söz. Er Furkan Günergök’e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehitlerimizin makamı Âli olsun. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. Melike Aslı Arslan