Pusat’a Mektup

Cümle cihanın dikilip karşısına

Bir selam dur sen hakka, şuurla Pusat.

Yıkılsın putlar bir bir senin karşısında

Sanemlere tapanlar titresin Pusat.

Eğilmeyesin celladın karşısında

Taburene tekmeni kendin at Pusat

Kızlar ağlasın da, senin o yadına

Ağızlara bir parmak bal çal. Git Pusat

La adlinin fitnesi sardı cihanı

Bâtılı kaldır da at. Sen cesur Pusat

Yumruklarındaki ekimozları

Sarıp da koş en önde, sen yiğit Pusat

Almıla veya Ayzıt. Değil mi tek ruh ?

Değil mi kalu bela saftaşın Pusat

Ardından gelecek çeriler. Çekme ah!

Yürü! O gamlı gönül senindir Pusat.

Leyl-i barandır. Tanıyor olmalısın.

Kür Şad kanı sende vücut bulmuş Pusat

O yağmurlu geceyi unutamazsın.

Yenilen de galiptir, bu yolda Pusat.

Edebin kudurtsa da Çinli kahpeyi.

Sen mübarek başını çekme ufuktan.

Tam on ikiden vurup da o hedefi.

Asla alıkoyma kendini yolundan.

Tan atarken yağmurlu soğuk bir gece

İçin ürperecek, çekinme Sen Pusat.

Son kanın da damarından çekilince

Arka taşın nereye koydun be Pusat.

Tam olarak bin dört yüz yıl önce bugün

Bir efsane ki; doğdu Ata Yurdumdan.

Geçen zaman değil bin dört yüz, sanki dün

Ağıtlar yakılıyor senin ardından.

İninden çıkacak çokça korkak düşman

Etrafını sarıp, kuşatacak Pusat.

O ruh yanındaydı hep, sana Tanrıdan

Ruhlarımız and içecek seninle Pusat.

Ne bir hikayedir bu, ne de bir masal.

Beni iyi dinle, delikanlı Pusat.

Sanma ki; eğlencedir sana bu misal.

Kulaklarını dört aç. Dinle sen Pusat.

Celalettin Turan

