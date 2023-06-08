2023 Eğitim Projeleri Destek Programı kapsamında bu kez de “Geleneklerimi Yaşatıyorum” ve “Gökyüzünü Kuşatıyoruz” projeleri uygulandı.

Programı dahilinde “Geleneklerimi Yaşatıyorum” projesi Boğazlıyan Gazipaşa Ortaokulu tarafından dönem sonu etkinliği şeklinde yapıldı.

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı sponsorluğunda yürütülen “Gökyüzünü Kuşatıyoruz” projesi ise Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu tarafından Boğazlıyan Açık Stadyumunda yine dönem sonu etkinliği şeklinde gerçekleştirildi.

“Geleneklerimi Yaşatıyorum” projesinin amacının: “Unutulmaya yüz tutmuş kültürel öğelerimizi, geleneksel yemeklerimizi, el emeği eşyalarımızı, oyunlarımızı hatırlatmak, gelenekten geleceğe düşüncesiyle hareket ederek çocuklarımızı daha güçlü bir şekilde ileriye taşımaktır” olduğu belirtilirken “Gökyüzünü Kuşatıyoruz” projesinin amacının ise: “Kendi yaptıkları uçurtmalarla çocukların tüm enerjilerini ortaya çıkarmak, el becerilerini, yaratıcılığını ve soyut düşünme yeteneğini geliştirmektir” olduğu söylendi.

Programlara Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, okul müdürleri, aileler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ahmet Ayverdi