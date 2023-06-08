TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili seçilen eski bakanlar yemin etti.

Eski Adalet hemşehrimiz Bakanı Bekir Bozdağ, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer milletvekilleri Genel Kurulda yemin etti. İHA