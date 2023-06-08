Yozgat’a yapılması planlanan 8 Derslikli Anaokulu’nun ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalandı.

Yozgat Merkez İlçe Yenicami Mahallesi 2’nci Mıntıka 8 Derslikli Anaokulu yapım işi ihalesi, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılarak yüklenici firma ile sözleşmesi imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı açıklamada bulundu.

Müdür Yazıcı açıklamasında, “Eğitim camiamıza hayırlı olsun. İlimiz Merkezi Yenicami Mahallesi 2. Mıntıka 8 Derslikli Anaokulu yapım işi ihalesi sözleşmesi yüklenici firma ile imzalanmıştır. Yatırımın gerçekleşmesinde devlet ricalimiz başta olmak üzere emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan