“TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” tarafından desteklenmeye değer görülen ve 8-11 Nisan 2023 tarihleri arasında 4 gün sürecek olan “Sağlık Bilimleri Alanında Önlisans/Lisans Öğrencilerine Yönelik Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi” sonunda, kursa katılan öğrencilere “Katılım Belgesi” de verilecektir.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy’un koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikte, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Doç. Dr. Nilay Ildız, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Doç. Dr. Osman Tolga Gül, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Esra Balcıoğlu, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, Hitit Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Şeyma Dadı da eğitmen ekibinde yer alıyorlar.

Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon öğrencileri başta olmak üzere Sağlık Bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere bilimsel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, nitelikli bilim insanının yetişmesi yolunda kazanımlar sağlayarak farkındalık oluşturmak amaçlanan ve Skype platformu üzerinden yürütülen eğitimden yararlanmak isteyen öğrencilerden 40 kişi kontenjana dâhil edildi.

Farklı üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin bir araya gelmesi sağlanarak ortak bir sinerji oluşturacak nitelikte tasarlanan etkinlikte; özgeçmiş hazırlama, proje önerisi yazma, bilimsel toplantılarda sunu yapma gibi konularda tecrübeli akademisyenlerden bilgi edinme ve deneyimlerinden kazanım elde etmeleri hedeflenen kursta sabah oturumlarında eğitici seminerler verilmekte, öğleden sonraki oturumlarda ise gruplar halinde uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

Etkinliğin ilk günü Kurs Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Öçsoy’un programı tanıtıcı açık konuşmasıyla başladı ve devamında Doç. Dr. Nilay Ildız “Düşünce Sistematiği” başlığı altında bilimde sorgulayıcı ve problem çözdürücü düşünceleri ele aldı, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu “TÜBİTAK Tanıtımı” başlığı altında TÜBİTAK burs ve desteklerinin tanıtıcı bilgiler paylaştı, Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Bilimsel Araştırma Sorusu” başlığı altında hipotezin belirlenmesi bir bilimsel araştırma sorusunun nasıl tasarlanıp geliştirileceği konularında bilgiler paylaştı, ikinci sunumunda da “Özgeçmiş Hazırlama” başlığı altında nitelikli özgeçmiş hazırlama kriterleri ve teknikleri ile ilgili eğitici bir seminer verdi.

Öğleden sonra ise anlatılan bilgiler ışığında uygulama çalışmaları için katılımcılar 4 gruba ayrılarak Doç. Dr. Nilay Ildız, Dr. Öğr. Üyesi Esra Balcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay ve Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik’in rehberliğinde atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

İçerik ve anlatım bakımından faydalı olduğu gözlenen etkinliğin devam eden günlerde de benzer şekilde yürütüleceği bildirildi. Haber Merkezi