Bozokspor ile le Birinci Amatör Küme’yi şampiyon bitiren Sorgun Belediyespor kozlarını 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Yozgat’ta oynanacak maçta paylaşacak. Yozgatspor’un düşmesinin ardından spor camiasının tüm dikkatlerini üzerine çeken maçtan galibiyetle ayrılan takım yeni sezonda Yozgat’ı BAL Ligi’nde temsil etme hakkı kazanacak.

BAL Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek maçın oynanacağı tarihin belirlenmesi için iki kulübün başkan ve yöneticileri bir araya geldi.

TARİH BELİRLENDİ

Amatör Liglerde 50’den az takımı olduğu için bu sezon Belediye Bozokspor’un şampiyon olamaması nedeniyle Amatör Ligde 1 takımla temsil edilecek olan Yozgat’ın hangi takımının yoluna devam edeceğinin belirleneceği maçın tarihi belirlendi. ASKF binasında yapılan toplantıya Yozgat Bozokspor Kulübü adına Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Belediye Meclis üyesi Fahri Bulut Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına Yunus Bölükbaşı ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir ve Sorgun Belediyespor adına da Kulüp Başkanı Ergin Gül ve yöneticiler katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir’in BAL Ligi’ne yükselme maçı talimatını okumasıyla başlayan toplantıda her iki takım yöneticilerinin hem tarih hem de taraftar ve alınacak güvenlik tedbirleri hakkındaki fikirlerine başvuruldu. Centilmence, sorunsuz ve Yozgat’a yakışır bir maç oynanması dileklerini ileten iki Başkan maçın 29 Nisan tarihinde oynanmasını kararlaştırdı. Tribünlere taraftar alınması konusu ise maç öncesinde yapılacak bir toplantıda belirlenecek. Haber Merkezi