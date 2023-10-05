İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Mahmut Yıldız ile I. Kademe ve II. kademe olarak eğitim öğretime devam eden kurumda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplamda 6 öğrencinin eğitim gördüğü okulun fiziki yapısının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, III. Kademede de eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması için çalışmaların yapıldığını, en kısa sürede III. Kademede de öğrencilere hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.

Yoldaş, Öğrenci velileri ile sohbet ederek okula göstermiş oldukları ilgi ve alakaları nedeniyle teşekkürlerini ileterek, çalışmalarından dolayı okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı. (Alpaslan Demir)