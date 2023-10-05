Memurlara verilecek giyecek yardımı yönetmeliğinin 11’inci maddesine göre nakden verilecek giyecek yardımının Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standart fiyatlara göre memurun tabii olduğu ihale mevzuatı dikkate alınarak karşılandığına dikkat çeken Taşkın, nakden yapılan giyecek yardımındaki sorunun ilgili Bakanlık tarafından fiyatlandırılırken günün ekonomik koşullarının dikkate alınmamasından veya bunun aşağıya çekilmesinden kaynaklı olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Necip Taşkın, şunları ifade etti:“Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre nakdi olarak verilmesi gereken yardım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan standart fiyatlara göre yapılıyor.Yönetmeliğe göre şoför kadrosunda çalışana verilecek giyim eşyası; takım elbise 483,84 lira, tulum 93,08lira, ayakkabı 136,53 lira, yağmurluk 104,96 lira, atkı 18,60 lira, eldiven 11,92 lira. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda çalışana verilecek giyecek yardımı; takım elbise 483,84 lira, ayakkabı 136,53lira. Sağlık tesisinde çalışan bir şoföre 574,79 lira, Ebe’ye 385,61 lira, Laboranta 77,30 lira, Uzman Hekime 70,52 lira nakdi ödeme yapılmıştır. Nakdi olarak yapılan yardımdan ayrıca gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan ilgili personele ödenmektedir. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları ocak yüzde 6,65, yıllık yüzde 57,68, şubat yüzde 3,15, yıllık 55,18, mart yüzde 2,29, yıllık yüzde 50,51, nisan yüzde 2,39, yıllık yüzde 43,68, mayıs yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,59, haziran yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21, temmuz yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83, ağustos yüzde 9,09, yüzde 58,94. Eylül yüzde 4.75, yıllık yüzde 61,53 dikkate alındığında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı standart fiyatlarının enflasyon oranında artış göstermediği anlaşılmaktadır. Yönetmeliğe göre verilmesi gereken eşya ile bu eşyaların bugünkü fiyatları karşılaştırıldığında bu eşyaların alınması mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla 2023 yılı genel bütçesinden karşılanan söz konusu giyim yardımı fiyatlarının güncellenmesi gerekmektedir. Memura verilecek nakdi yardımın enflasyona paralel olarak güncellenerek verilmesini istiyoruz. Memurun bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir.” (Haber Merkezi)