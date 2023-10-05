Eski askerlik şubesinden düzenlenen açılış programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini Vali Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan kesti. Özkan emeği geçen herkese teşekkür ederek açılan stantları tek tek gezdi.

Açılış sonrası bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin geleneksel 6’ıncı sergisini açtık. El sergimizde makrome örme ve yakma gibi çeşitli tekniklerle yapılan ürünler bulunuyor. Engelli arkadaşlarımızkendi yeteneklerini ortaya koyarak bu noktada başarılarını ortaya koymuşlar. Kendileri bu toplumda neler üretebileceklerini bizlere gösterdi. Sergimiz 3 gün süresince açık kalacak. Yozgat halkımız bizlere her zaman destek oldular. Bizler de tekrar yeni sergimize katılmalarını, ziyaret etmelerini istiyoruz. Gerçekten çok güzel eserlerin olduğunu görüyoruz ve bu noktada serginin açılmasında emeği bulunan bütün engelli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)