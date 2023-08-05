Başkan Akyol Öz Sağlık İş Sendikası ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre üniversite hastanesinde çalışan 442 sağlık işçisinin ücretleri Temmuz ayı itibariyle 25 bin ile 26 bin 263 arasında değişen oranlara yükseldi.

İŞÇİLERE “HASTANE TAZMİNATI” ÖDENECEK

Başkan Akyol, “İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Celal Bayar Üniversitesi’nde görev yapan sağlık işçileri için “hastane tazminatı” uygulaması getirildi. Buna göre hastanede görev yapan 17 nolu işkolundaki sağlık işçileri aylık en düşüğü bin 150, en yükseği bin 725 lira olan “hastane tazminatına” kavuştular” dedi.

SOSYAL YARDIMLARA REKOR ZAM

Başkan Akyol, “Öz Sağlık-İş’in üniversite yönetimi ile masada imzaladığı toplu iş sözleşmesinin en önemli kazanımlarından birisi de sosyal yardımlar oldu. Sözleşmeye göre işçilere aylık ödenecek sosyal yardım miktarı 4 bin 312 lira olarak belirlendi. Yine sözleşmeye göre bayram yardımı, ek ödeme, öğrenim yardımı gibi birçok kalemde iyileştirmeler sağlanırken, ücretli-ücretsiz mazeret izinlerinde de iyileştirmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.

SÜT İZİNLERİNDEKİ UYGULAMA MEMUR ÇALIŞANLARLA AYNI OLACAK

Sözleşmedeki bir diğer kazanım ise süt izni kullanan bayan işçiler adına olduğunu belirten Başkan Akyol, “Kanuna göre günde 1.5 saat süt izni kullanabilecek olan bayan işçiler için sözleşmede memurlara verilen izin emsal kabul edildi. Buna göre üniversitede görev yapan sağlık işçilerinden süt izni kullananlar bundan sonra tıpkı memurlarda olduğu gibi ilk 6 ay günde 3 saat, 6 ay sonrasında ise günde 1.5 saat süt izni kullanabilecekler” diye konuştu. Melike Aslı Aslan