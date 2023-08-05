Siyaset Bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, yeni küresel krizlerin varlığından bahsederek dünyaya çok perspektifli bir açıdan bakmanın ve anlamanın şart olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın kaçınılmaz olarak bütün alanlara sirayet edeceğine dikkat çeken Arıboğan, veriyi toplamak kadar analiz etmenin de önemli olduğunu, felsefe, tarih, sosyoloji gibi temel alanların son derece işlevsel hal alacağını ifade etti. Google’da bulunamayacak bilgi, yaratıcılık, girişimcilik ya da analiz kabiliyetine ulaşılamaması halinde geleceğin parlak olmayacağını ifade eden Arıboğan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin en parlak dönemine girdiğini, sosyoloji, tarih ve felsefenin modasının ise geçmeyeceğini belirtti. İGFA