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Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomobil piyasasında önemli değişiklikler yaşandı.

Elektrikli otomobillerle ilgili alınan kararlar çerçevesinde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlarda menşe kolaylığı süresi 2027'ye kadar uzatıldı.

Buna ek olarak, otomobil markalarına yönelik zam haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde sıfır araç fiyat listeleri kapatıldı ve sitelerin açılması durumunda yeni zamların geleceği öngörülüyor.

2023 yılının son günlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından alınan elektrikli otomobillerle ilgili kararlar sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

29 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan tebliğle birlikte, Çin, Japonya, ABD, Meksika gibi Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışındaki ülkelerden elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere 7 bölgede 20 servis açma zorunluluğu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin İngiltere ile iş birliğini sürdüreceği belirtildi. Yapılan düzenlemelerin sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.