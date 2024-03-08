Ramazan ayı gelirken, müminlerin oruç ibadetini yerine getirirken dikkat etmeleri gereken hususlar arasında orucu bozan ve bozmayan durumlar öne çıkmaktadır. İşte oruç tutacaklara yol gösterecek detaylı bir rehber:

Orucu Bozan Durumlar:

Unutarak Yemek İçmek: Oruçlu olduğunu unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir” (Buhârî, Savm, 26).

Ağız Spreyi Kullanmak: Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu nedenle ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek amacıyla kullanılan sprey ve benzeri maddeler, yutulduğunda orucu bozar. Ancak yutulmadığı takdirde orucu bozmaz.

Aşı veya İğne Yaptırmak: Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Ancak, Ramazan ayında oruç tutmalarında başka bir engel yoksa tedavi ve aşı amaçlı iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları uygun olur.

Diş Tedavisi Yaptırmak: Diş tedavisi sırasında yapılan enjeksiyonlar orucu bozmaz. Ancak tedavi sırasında diğer işlemler sonucunda ağıza kaçan su veya maddeler orucu bozar ve kaza edilmesi gerekir.

Diş Fırçalamak: Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak veya diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak diş macunu, misvak parçaları veya suyun boğaza kaçması durumunda oruç bozulur.

Duş Almak: Ağız ve burundan suyun sindirim sistemine ulaşmaması şartıyla oruçlu bir kişinin duş alması orucuna zarar vermez. Ancak yüzme sırasında su yutmaktan kaçınmak önemlidir.

İnsülin İğnesi: İnsülin iğnesi, gıda ve keyif verici olmayan bir enjeksiyon olduğu için orucu bozmaz. Ancak insüline bağımlı olan hastaların sağlıklarına zarar verecekse oruç tutmamaları daha uygun olabilir.

Anestezi: Lokal anestezi orucu bozmazken, bölgesel veya genel anestezi sırasında damardan serum verilmesi orucu bozar.

Göz, Kulak ve Burun Damlaları: Göz, kulak ve buruna damlatılan ilaçlar, mideye ulaşmadıkları ve yutulmadıkları sürece orucu bozmazlar.

Ramazan ayında oruç tutacak olanlar için bu rehber, oruç ibadetini yerine getirirken karşılaşabilecekleri durumlar hakkında önemli bilgiler içermektedir.