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Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021 yılındaki hukuk mahkemelerinde görülen davaların türlerine dair kapsamlı bir araştırma yaptı. Bu çalışma, Türkiye'nin "Dava Atlası" olarak adlandırılan bir incelemeyi de beraberinde getirdi.

Raporun sonuçları bir harita üzerinde toplanırken, verilere göre Türkiye genelinde 67 ilde en çok veraset davaları görülüyor.

YOZGAT, TOKAT, SAMSUN, AMASYA VE SİVAS AYNI YOLDA

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Dava Atlası’nda Yozgat, Samsun, Tokat, Amasya, Sivas ve Çorum gibi illerde de veraset davalarının yoğunlukla görüldüğü tespit edildi.

Ayrıca, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ve Ağrı gibi illerde tazminat davaları öne çıkarken, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş gibi illerde alacak davaları daha sık görünüyor. Yalova'da ise tüketici davalarının yüksek oranda olduğu gözlemlenmiş. Ayrıca, Gaziantep'te en çok boşanma davaları açıldığı belirtiliyor.

Bölge bazında yapılan incelemeye göre ise, veraset davalarının tüm bölgelerde birinci sırada olduğu görülüyor. İkinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak davaları bulunuyor. Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma davalarının sayısı artarken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davalarının öne çıktığı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı'nın bu kapsamlı çalışması, Türkiye'de hukuki konuların bölgelere göre dağılımını ve davaların türlerini detaylı bir şekilde incelemektedir. (Haber Merkezi)