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Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için imkânlar dâhilinde her konuda öğretmenlere ve öğrencilere destek vermeye devam ettiklerini bildiren Yalçın, “Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından kıymetli idarecilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek okullarımızın çalışmaları, bizlerin öğrenciler için neler yapabileceği ve ilçemizde gerçekleştireceğimiz projeler hakkında verimli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı buluşmalarda ortak akıl ve iş birliği içerisinde eğitim alanında yapabileceğimiz çalışmaları hızlı bir şekilde koordine ediyoruz. Ülkemizin daha güçlü bir konumda olması ancak eğitimle mümkün olacaktır. Bu anlamda belediye olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim - öğretim yılını tebrik ediyor, sağlıklı ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ SELİ

Okul ziyaretlerinde öğrencilerin yoğun sevgisiyle karşılaşan Yalçın, gençlerle uzun uzun sohbet ederek çocukların isteklerini de geri çevirmedi.

Yalçın, belediyeye ait mevcut spor ve sosyal alanlar için öğrencilerden gelen isteklerin hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini söyledi. (Haber Merkezi)