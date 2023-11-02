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Bakkır, yılın ilk dokuz ayında döviz payında gerileme yaşansa da, bu illerin hala en üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam mevduatın içinde dövizin payının en yüksek olduğu ilin yüzde 48,9 ile Aksaray olduğunu açıkladı.

Aksaray, 2022 sonuna göre dolarizasyon oranında yaşanan 8,8 puanlık düşüşe rağmen birinci sıradaki yerini koruyor.

Döviz payında Aksaray'ı yüzde 46,4 ile Nevşehir ve Kırşehir, yüzde 46,2 ile Yozgat, yüzde 45,4 ile Kütahya illeri izliyor.

Yalova yüzde 45,3, Bayburt yüzde 45,2, Karaman ve Elâzığ yüzde 44,4 ve Antalya yüzde 43,9 ile mevduatında dövizin payının en yüksek olduğu ilk on il arasında yer alıyor.

Naki Bakkır, İstanbul'un kişi başına düşen ortalama mevduat miktarında yaklaşık 349 bin TL ile Türkiye'nin 81 ili arasında ilk sırada olduğunu belirtti. Bu il, kişi başı 310,8 bin TL ile önemli oranda kamu mevduatının da bulunduğu Ankara'nın önünde yer alıyor. İstanbul'u 165,3 bin TL ile Muğla, 152 bin TL ile Antalya ve 149,8 bin TL ile İzmir izliyor.

Bu veriler, Türkiye'deki mevduat hareketlerinin önemli bölgelerini ve döviz ticaretinin yoğun olduğu illeri gösteriyor. Aksaray'ın dövizdeki güçlü pozisyonu, bölgesel ekonomik dinamiklerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.