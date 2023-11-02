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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 02 Kasım 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.3296 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.3259 liradan, satış fiyatı ise 28.3333 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.48'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.1042 TL'den yapan euro şu anda 30.0828 TL alış ve 30.1256 TL satış fiyatına sahip.