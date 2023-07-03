Yoğun yağışlardan dolayı ormanlarda çalı bitkilerinin büyüdüğünü, bunların kurumasıyla birlikte patlamaya hazır bir bombaya dönüşeceğini belirten Şahin, orman yangınlarına karşı dikkatli olmak ve şimdiden önlemleri almanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Orman Genel Müdürlüğünün yaklaşık iki yüz yıllık bir kurum olduğunun altını çizen Şahin, “Bugün dünya genelinde yangına müdahale zamanını 10 dakikaya düşürmek büyük bir başarıdır” ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLARLA BİRLİKTE BÜYÜYEN ÇALILARA DİKKAT!

Nem, rüzgâr ve sıcaklık faktörlerin artması ile birlikte yangınların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Şahin, “Yoğun yağışlar nedeniyle çalı bitkilerinin büyüdüğünü, bunların kurumasıyla patlamaya hazır bir bombaya dönüşeceğini unutmamalıyız” dedi.

ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 86'SI İNSAN KAYNAKLI!

Şahin, orman yangınlarının yüzde 86’sının insan kaynaklı olduğunun da altını çizdi. Şahin, “Son zamanlarda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı artan bir riskle karşı karşıyayız. Ormanlarımız, doğal kaynaklarımızın ve biyolojik çeşitliliğimizin temel dayanak noktalarından biridir ve onları korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle, orman yangınlarına karşı dikkatli olmak ve önlemlerimizi almak hayati önem taşır” dedi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI 7 MADDELİK UYARI!

Dikkate alınması gereken bazı önemli başlıkları sıralayan Öz Orman İş Amaysa Şube Başkanı Ramazan Şahin, 7 adımda yeşil vatanı korumak için uyarılarda bulundu.

1. Piknik veya mangal yaparken: Ormanlık alanlarda piknik yaparken veya mangal yakarken dikkatli olun. Mangalı her zaman güvenli bir şekilde kontrol edin ve sadece belirlenmiş piknik alanlarında ateş yakın.

2. Sigara kullanımı: Sigara izmaritlerini dikkatli bir şekilde söndürdükten sonra atın ve kesinlikle ormanlık alanlara veya çalılıklara atmaktan kaçının.

3. Kamp ateşleri: Kamp yaparken ateş yakmadan önce yetkililerden izin alın. Ateşinizi güvenli bir şekilde kontrol altında tutun ve yanlışlıkla yangına neden olmamak için ateşi söndürdüğünüzden emin olun.

4. Yangın yasağı: Yangın yasağı ilan edildiği zamanlarda herhangi bir şekilde ateş yakmaktan kaçının. Yetkililerin uyarılarına dikkat edin ve yangın yasağının kaldırıldığına kadar önlemlerinizi alın.

5. İhbar etme: Eğer bir orman yangını fark ederseniz hemen yetkililere ihbar edin. En kısa sürede orman müdahale ekiplerini bilgilendirin. Yangını kendi başınıza söndürmeye çalışmak tehlikeli olabilir.

6. Orman temizliği: Evlerin ve arazilerin yakınındaki ormanlık bölgelerde temizlik yapın. Kuru otlar, ağaç dalları ve diğer yanıcı materyalleri uzaklaştırarak yangınların yayılma riskini azaltın.

7. Eğitim ve bilinçlendirme: Orman yangınlarına karşı eğitimli olmak önemlidir. Yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi edinin ve bu konuda aile bireylerinizi, komşularınızı ve çevrenizdekileri bilinçlendirin.

Şahin, “Unutmayın, orman yangınlarına karşı alınan her bir önlem, doğal yaşam alanlarının ve ekosistemlerin korunmasına yardımcı olur” dedi. Alpaslan Demir