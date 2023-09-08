Genel Müdür Karacabey Tarımsal Kalkınma Kooperatif projelerine destek verme çalışmalarının hızlandığını ifade etti.

Karacabey yaptığı açıklamada, “Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) destekleri kapsamında bu yıl, 11 bini aşkın ailelerin yanı sıra, orman köylerinde kurulmuş Tarımsal Kalkınma Kooperatifine destek sağlayan ORKÖY destekleri kapsamında süt sığırcılığından koyunculuğa, arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitki üretimine, seracılıktan mantar yetiştiriciliğine, güneş enerjisiyle su ısıtma sisteminden güneş enerjisinden elektrik üretimi sistemine, traktörden iş makinesi desteklerine, orman köylüsü ev kadınlarına mikro kredi halinde verilen destekler ile orman köylüsünün ormandan yararlanma biçimini değiştirerek üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlama çalışmaları devam ediyor. Mantolama güneş enerjisinden yararlanma, kat kalorifer sistemi, köy evleri elektrik iç tesisatı gibi birçok sosyal destek çalışması da yürüten Orman Genel Müdürlüğü kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılmasına büyük katkı sunuyor. Tarımsal Kalkınma Kooperatif projeleri arasında, süt toplama merkezi, mandıra, zeytin salamura tesisi, zeytin işleme tesisi, soğuk hava deposu, ormancılık faaliyetlerine yönelik iş makinaları, kereste fabrikası, halıcılık, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, hızar atölyesi, alabalık üretim tesisi, fidan tüpleme makinası gibi projeler yer alırken, 2001 - 2022 yılları arasında; 293 kooperatif projesine 1 Milyar 100 milyon lira ORKÖY desteği verilerek bu alanda Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri desteklendi. İşletme sermayesi projeleri dışındaki diğer Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine proje tutarının yüzde 20'si hibe, kalan yüzde 80'lik tutar da proje türüne göre 3 ila 7 yılda faizsiz geri ödemeli olarak uygulayan Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl meclisten geçen kanun düzenlemesi ile desteklerin arttırılması imkanına kavuştu” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)