Etkinlikle alakalı bir açıklama yapan Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, “Türk Dünyasından derlenen dokuz masalı Türk Dünyasından Masallar kitabımızda; Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere altı lehçeden aktardık. Çocuklarımız, Türk Dünyasından Masallar ile hayal dünyasını zenginleştirirken, Batı kültürünün ürünü olan masallarla değil, öz kültürünün önemli bir parçası olan Türk masallarıyla büyüyecek, milli şuur ve milli ahlakla bezenecektir” diye konuştu. Alpaslan Demir