Bu göç dalgası, ildeki toplam nüfus olan 418 bin 442 kişi üzerinde etkili oldu. Yozgat'ın mevcut nüfusunun 408 bin 380'unu Türk vatandaşları, 10 bin 062'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu. Yozgat'a gelen toplam göç miktarı ise 2 bin 926 kişi oldu. Bunların bin 660'ı Türk vatandaşı, bin 266'sı ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yozgat il genelinde yapılan son göç istatistikleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Yozgat ilinden toplam 3 bin 500 kişi göç etti.

Göç edenlerin 2 bin 031'i Türk vatandaşı, bin 469'unu yabancı uyruklular oluşturdu. Bu göç dalgası, ildeki toplam nüfus olan 418 bin 442 kişi üzerinde etkili oldu. Yozgat'ın mevcut nüfusunun 408 bin 380'unu Türk vatandaşları, 10 bin 062'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Ayrıca, Türkiye genelindeki göç istatistiklerine bakıldığında, 2022 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 33,2 oranında azaldığı görüldü. 2022'de toplamda 494 bin 052 kişi Türkiye'ye göç etti. Bu göç edenlerin yüzde 52,9'u erkek, yüzde 47,1'i ise kadınlardan oluştu. Yabancı uyrukluların 399 bin 643 kişilik bir bölümü, Türk vatandaşları ise 94 bin 409 kişiyle bu göç dalgasında yer aldı. Alpaslan Demir