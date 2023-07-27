Caferli Köyünde 200 dekara yakın ekili alanda çıkan yangın Sorgun İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çıkan yangında bir adet kamyonun zarar gördüğü söylendi.

Yangın ile alakalı Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından, “Caferli Köyümüzde 200 dekara yakın ekili alanda yangın çıktı. Yangın Sorgun İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken bir adet kamyon yangında zarar gördü” açıklaması yapıldı.

“SEBEP OLACAK DURUMLARDAN SAKINALIM”

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yangın sonrasında açıklamada bulundu.

Osmaniye Köyünde çıkan yangının, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldüğünü bildiren Belediye Başkanı Ekinci, sıcak havalar nedeniyle yangına sebebiyet verecek durumlardan sakınmak gerektiğini söyledi.

Başkanı Ekinci, “Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan