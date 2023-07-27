AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp ile Başmüdürü Hasan Öztürk’ten buğday alımlarıyla alakalı bilgiler aldılar.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, ürün alımlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Şuana kadar Yozgat’ta 171 bin ton buğday alımı yapıldığını belirten Akgül, hedeflenen alımın ise 700 bin ton olduğunu aktardı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN”

Akgül açıklamasında, “TMO Yozgat Başmüdürlüğümüzü ziyaret ettik. TMO Genel Müdür Yardımcımız Cihan Soyalp ve Başmüdürümüz Hasan Öztürk’ten buğday alımlarıyla alakalı bilgiler aldık. Sayın Genel Müdür Yardımcımızın verdiği bilgileri değerli çiftçilerimizle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Alımlar tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar Yozgat bölgemizde 171 bin ton buğday alımı yapılmış olup, inşallah hedeflenen alım 700 bin ton. Sarıkaya, Çekerek ve Kadışehri ilçelerimizde personel bugün itibariyle sayılarımızı artırdık ve Pazartesi günü itibariyle süreç hızlı şekilde devam edecek. Çiftçinin elindeki son gram mal kalana dek TMO alımları sürdürecek. Alımlarımız protein tayin cihazı ile ölçülerek; 1, 2, 3’üncü grup olarak değer verilip alınıyor ve bir de yemlik baremine uyan tüm buğdaylar alınmaya devam ediyor. Çiftçilerimiz müsterih olsun. Takipçiyiz, yerelde ve genelde bizlere gelen talep ve istekleri değerlendirerek, çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle aziz çiftçilerimize bol mahsul ve hayırlı kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ BİZE EMANET”

Ziyaretten sonra açıklamada bulunan bir diğer isim ise Milletvekili Şahan oldu. Şahan açıklamasında, “Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürümüz Hasan Öztürk ile yaptığımız görüşmenin ana maddesi kıymetli çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda; Alımların hızla devam etmesi oldu. Durmadan, yorulmadan, alın teri ve emekleriyle toprağı işleyen Yozgatlı üreticilerimizin buğdayları son tanesine kadar TMO tarafından alınacak. Yozgat ilimizde 171 bin ton buğday alımı yapılmıştır, hedef 700 bin tondur. Yozgat’ımızın dertlerini, sorunlarını çözüm odaklı yollarla hep birlikte aşacağız. Tüm çiftçilerimize emekleri, alın terleri ve Yozgat’ımıza kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Mahsullerine bereket ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Milletvekilleri Akgül ve Şahan’ın ziyaretlerinde AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da eşlik etti. Melike Aslı Arslan