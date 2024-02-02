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20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak sömestr tatiline giriş yapmıştı. Ancak son günlerde bazı medya sitelerinde dolaşan haberler, 15 tatilin süresinin uzatıldığını ve tatilin 1 aya çıktığını iddia etmişti.

Bu iddiaların ardından, merakla beklenen soruların yanıtları netlik kazandı. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek?

Gelen bilgilere göre, yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi günü sona erecek ve öğrenciler okullarına geri dönecek. Ancak, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, beklenen 15 gün tatil yerine 17 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar.

İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ikinci dönem ara tatili için ise 8 Nisan-12 Nisan tarihlerini bekleyecekler.

Bu beklenmedik değişiklikle birlikte öğrenciler, planlarını gözden geçirme fırsatı bulacak, aileleriyle daha fazla zaman geçirme imkanı elde edecekler. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin.