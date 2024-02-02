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Memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi ve en düşük emekli aylığı 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Seçim öncesinde emekli maaşlarına yeni bir ek zam gelmesi konuşulurken, bir iddia da emekli ikramiyeleri için ortaya atıldı. Hükûmet, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeleri artırmaya hazırlanıyor. AK Parti kaynakları, zam için şubat sonu ve mart ayının ilk haftasını işaret ediyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 2024 yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan edildikten sonra, bu konuda atılacak ilk adım bayram ikramiyeleriyle ilgili olacak. Bayram ikramiyesinin miktarı konusunda çeşitli rakamlar konuşulsa da, hükûmet cephesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, emeklilere bayramlarda ödenen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, hem hükûmette hem de AK Parti'de bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda bir konsensüs oluşmuş durumda. Ekonomi yönetimi ile de emekli ikramiyelerinin artırılması konusunda uzlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

Ancak bayram ikramiyelerinin artırılabilmesi için TBMM'den kanun çıkması gerekiyor. AK Parti kaynakları, mahallî seçimler sebebiyle şubat sonu veya martın ilk haftasından itibaren Meclis çalışmalarına ara verileceğini belirtiyor. Eğer bir artış olacaksa, bayram ikramiyeleriyle ilgili kanun teklifinin bu tarihten önce Meclis gündemine gelebileceğini vurguluyor.