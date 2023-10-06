Okul ziyaretlerine devam ediyor

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ziyarette öğretmenlerle eğitim ve öğretime yönelik görüş alışverişi yaptı.

Taşımalı öğrencilere sunulan yemek hizmetini yerinde inceleyen Aksoy, sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılıp öğrencilere rehberlik faaliyetinde bulundu.

Aksoy ziyarette yaptığı açıklamada, “Sevgili yavrularımız için gecesini gündüzüne katan okul idarecilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)