Öğretmenlerin yanında oldu

Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayan Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ziyareti sırasında öğrencilere de başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Öçal, ilçedeki Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anaokulunu ziyaret etti.

Öçal, yapmış olduğu ziyaretlerde okullarda görev yapan öğretmenlerle sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Görevdeki öğretmenleri öğretmenler odasında ziyarette bulunan Öçal, “İlçemizde hakkıyla görev yapan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve öğretmenler gününüzü kutluyorum” dedi.

Öçal, “İlçemizde eğitim çıtasının yükselmesi adına eğitim yuvalarına yönelik imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Değerli eğitimcilerin de bizlerden bekledikleri istek ve talepleri dinlemek isterim. İlçemizin eğitim refahının yükselmesinde sizlerin büyük bir payı olduğunu biliyor, göstermiş olduğunuz gayretleri de büyük bir takdirle izliyorum. İlçemizi sizlerin de desteğiyle, eğitim yuvası haline getirmek istiyorum. İlçemizin eğitim seviyesi oldukça yüksek ve bu durum çok gurur verici” ifadesini kullandı.

Eğitim kurumlarına yönelik verdiği destekler için Belediye Başkanı Ahmet Öçal’a teşekkür eden okul müdürleri ve öğretmenler, eğitim gönüllüsü ve destekçisi bir belediye başkanına sahip olmanın getirdiği gururla, şanslı ve mutlu hissettiklerini belirttiler.