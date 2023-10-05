Son dakika gelişmelerine göre, ücretli öğretmenler için saatlik ek ders ücretlerinde büyük bir artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarda, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığını müjdeledi.

Yozgatlı öğretmenleri de yakından ilgilendiren konuyla ilgili Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek ders ücretlerinin artışıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler için saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ek zamma gidilmiştir."

Bu önemli kararla birlikte, kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti Temmuz ara zammıyla 51.15 liradan 60.12 liraya yükselirken, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti de göz kamaştırıcı bir artışla saatlik 75.15 liraya yükseltildi.

Ek ders ücretinin nasıl hesaplandığına dair bilgiler de paylaşıldı. İşte ek ders hesaplama sürecinin adımları:

Toplam ders sayısı tespit edilir.

Öğretmenin maaş karşılığı olan ders sayısı belirlenir.

Toplam ders sayısından maaş karşılığı ders sayısı çıkarılır.

Sınıf öğretmeniyse, fazladan 2 saat ek ders eklenir.

Ders sayısı 10'un katlarındaysa, her 10 ders için 1 saat ek ders hakkı verilir.

Branş öğretmenleri için maksimum 20 saatlik ek ders ücreti sınırı bulunur; bu sınıra rağmen aşılsa dahi 20 saat ek ders ücreti ödenir.

Haftalık hesaplanan ek ders saatleri 4 ile çarpılarak aylık ek ders ücreti belirlenir.