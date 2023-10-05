Akaryakıt fiyatları son zamanlarda sık sık değişiyordu ve yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyordu. Ancak, son gelişmelere göre, akaryakıt fiyatlarına olumlu bir değişiklik geldi.

Daha önceki güncellemelerde LPG fiyatlarına 69 kuruşluk bir zam yapılmasıyla birlikte, yüksek akaryakıt fiyatları yurttaşları zorluyordu. Ancak bugün itibariyle, benzine 2 lira 7 kuruşluk bir indirim yapıldı. Ayrıca, yarından itibaren (6 Ekim Cuma), benzine 1 lira 17 kuruşluk ek bir fiyat indirimi daha bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul:

Motorin litresi 40.17 TL

Benzinin litresi 34.64 TL

Ankara:

Motorin litresi 40.73 TL

Benzinin litresi 35.24 TL

İzmir:

Motorin litresi 40.91 TL

Benzinin litresi 35.35 TL

LPG'nin litresi ise 18.89 TL'den satışa sunulmaktadır. Akaryakıt fiyatları, iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebilir.