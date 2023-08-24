Zafer Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Yalçın Tolga Semen’in daveti üzerine, eğitim çalışmalarını destekleyici nitelikte 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü düzenlenen “STEM ve Proje Danışmanlığı Eğitim Seminerleri Programı” kapsamında öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, deneyim ve fikirlerini paylaştı.

Gün boyu süren programın sabah oturumu okulda STEM çalışmaları için öncülük eden ve programın gerçekleştirilmesine de önayak olan Kolejin STEM Bölüm Başkanı Hatice Atasakun’un “STEM Nedir? Niçin Gereklidir?” başlıklı sunumuyla başladı. Hatice Atasakun STEM yaklaşımının ne anlama geldiğine ve önemine ilişkin bilgiler paylaştı ve okulda STEM eğitim ile ilgili yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Devamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “STEM Uygulamalarında Proje Tabanlı Çalışmak” başlıklı konuşmasında günümüz dünyasında iyi eğitimli gençlerin daha donanımlı ve zamanı doğru anlayabilmesi için yapılabilecek çalışmalardan birinin de proje tabanlı faaliyetler olduğunu farklı yönleriyle ortaya koyup STEM uygulamalarının proje tabanlı yürütülmesinin gerekliliğini farklı örneklerle açıkladı.

Bu oturuma 60 civarında öğretmen katıldı. Etkileşimli ve tartışmalı bir atmosferde gerçekleştirilen sunumlarda katılımcıların kendilerini rahatça ifade edebildikleri ve tartışmaları sohbet havasında daha da geliştirdikleri gözlendi.

Öğleden sonraki oturumda “Proje Döngüsü Yönetimi” başlığı etrafında uygulamalı atölyelere yer verildi. Çeşitli branşlardan seçilen ve STEM konularıyla yakından ilgilenmesi beklenen 25 civarında öğretmenden oluşan bir gruba eğitim verildi.

İlk atölyede üçerli yedi gruba ayırdığı katılımcılara beyin fırtınası yaptıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, genelden özele doğru bir yol izleyerek proje fikri geliştirme stratejilerini gösterdi. Ele aldıkları her konu için grupların olumlu ve olumsuz yönlerden konuyu analiz ederek uygulanabilir bir proje tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini görmeleri sağlanmaya çalışıldı. Tartışmalar kısmi olarak derinleştirilerek kavramayı artırıcı bir yol izlendi.

İkinci atölye çalışmasında ise yedişerli üç grup oluşturularak ortak proje tasarımı, uygulama ve ürün elde etme süreçleri yaşatılarak anlatılmaya çalışıldı. Her grubun ürünlerini sunmalarına imkân verildi ve eleştirel bir yolla katılımcıların etkileşimi çoğaltıldı.

Katılan öğretmenlerin çok faydalı bir program olduğunu ifade ettikleri toplantıya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde, takım ve ekip çalışması, iletişim, disiplinler arası etkileşim, grup çalışması, işbirliği ve birlikte çalışma, farklı bakış açıları, fikir alışverişi, yarış ortamında en doğru için kurallara uygun hareket etme, proje hazırlamada sorun, amaç ve uygulama gibi stratejilere dönük önemli hatırlatmalar, tecrübe aktarımı, soyut kavramların somutlaştırılarak ifade edilmesi, yaprak-yaşayarak öğrenme, çok yönlü düşünme, açık ve anlaşılır olma, hedefe ulaşma yollarının tespiti, bilimsel öğrenme basamaklarını uygulayarak görme, öz denetim, çıktıların başkaları tarafından değerlendirilmesi, teşvik edici uygulamaları görme, zaman yönetimi, planlama, fikrin savunulması, eleştirel bakış, hatalardan ders çıkartma, daha kolay yöntemlerin bulunabileceği, sınırlı malzemeyle çalışma yapabilme, problem belirleme ve çözüm üretme, farkındalık gibi konuların çok iyi işlendiği, sıkılmadan pek çok bilgi edindiklerini ve devamının gelmesini arzuladıklarını belirttikleri görüldü.

Programla ilgili yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “İlk kez ziyaret ettiğim kolejin yerleşkesine ve eğitim kompleksine girdiğimde bir üniversite ortamına girdiğim hissi oluştu. Daha ilk başta çok olumlu izlenim edindim. Henüz dersler başlamamışken öğretmenlerin böylesi eğitim etkinlileri ile destekleniyor olması son derece isabetlidir. Bir okulun kendi öğretmenlerinin eğitimini önemsemesi bence oldukça kıymetli ve gerekli bir çalışmadır. Pek çok okulda öğretmenler için gönüllü olarak verdiğim ve yer aldığım eğitim seminerlerinden sonra hep bir şeylerin yarım kaldığını hissederim. Bu seferde öyle oldu. Fakat öğretmenlerimizin kendilerinde var olan pek çok güzel yanı ve yeni şeyleri keşfe çıkmaya başladıklarını düşünüyorum. Bu harika bir başlangıçtır. Onların çabaları öğrencilerin eğitimlerine yansıyacak ve bu da özelde Türkiye’nin genelde de insanlığın geleceğine olumlu katkı sağlayacaktır. Böyle ümit ediyorum. Davetleri sebebiyle okul yönetimine ve bu programın gerçekleştirilmesindeki çabaları sebebiyle STEM Bölüm Başkanı Hatice Atasakun, yakın ilgileri sebebiyle Okul Geliştirme Direktörü Çiğdem Özgen ve Kolejin İnsan Kaynakları Uzmanı Funda Ekiz ile aktif katılım gösteren bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Programı koordine eden STEM Bölüm Başkanı Hatice Atasakun yaptığı değerlendirmede “Eğitim etkinliğinin çok faydalı ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Prof. Dr. Mustafa Böyükata hocamızın öğretmenlere yaklaşım tarzı ve kurguları çok güzeldi. Anlatım tekniği, samimi yaklaşımı ve kurgulamaları insanlarda olumlu bir tutum geliştirdi. Öğleden sonraki eğitim ve atölye de çok güzeldi. Bence aktif katılım gayet iyiydi. Bu eğitim için daha geniş zaman ayrılmasının verimi artıracağını da gördük. Toplantıya katılan öğretmenlerimizden eğitimle ilgili olumlu geri dönütleri sürekli aldık” dedi ve özveride bulunarak kendileri için zaman ayırmasından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Haber Merkezi