Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında yaptığı Türkiye - Ağız ve Diş Sağlığı Profili Araştırma Raporu’na göre diş çürüğü, globaldeki en yaygın ağız sağlığı problemi olarak görülüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Eda Güler, ağız sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Gün içerisinde tükettiğimiz gıdaları, ağız içerisindeki bakterilerin fermente ederek plak oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Eda Güler, “Plağın bir miligramı yaklaşık bir milimetre küptür. Bunun içerisinde çok sayıda bakteri vardır. Moleküler bazlı çalışmalar, ağız içerisinde yaklaşık 700 türün olduğunu ve üç yüzden fazla bakteri türünün de kültüre edilebildiğini gösteriyor. Bu plağın belli aralıklarla ve düzenli bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Plaklar uzaklaştırılmazsa diş çürümeye başlar. Plağı en etkin şekilde uzaklaştırmanın yöntemi ise dişleri doğru yöntem ve düzenli olarak fırçalamak” dedi.

“Öncelikle doğru fırçalama yöntemini bilmemiz gerekiyor”

Doğru fırçalama yönteminin bilinmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Eda Güler, “Biz hekimler olarak, genelde orta sertlikte diş fırçalarını öneriyoruz. Dişleri beyazlatmak için sert kıllı fırçaların ve yüksek aşındırıcı içeren macunların kullanılması yapılan hataların başında geliyor. Sert kıllı fırçaları bastırarak kullanmak kesinlikle yanlış ve dişte aşınmaya, hassasiyete neden oluyor. Biz hekimlerin önerisi; orta sertlikte bir fırça ile florür içeren diş macunu kullanılmasıdır. Sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması gerekiyor” diye konuştu.

“İdeal bir fırçalama yaklaşık iki dakika sürüyor”

Dişlerimizi fırçalarken fırçayı ıslatmamamız gerektiğine dikkati çeken Güler, “Ağız içerisindeki tükürük zaten macunun köpürmesine yeterli oluyor. Islattığımız takdirde fırçanın sertliği azalarak temizleme özelliğini azaltabilir. Fırçayı ağzın en uzak bölgesinden diş-diş etinin birleşiminde yere paralel olacak şekilde yerleştirin. Daha sonra yuvarlak hareketlerle diş etinden uç kısımlarına süpürür gibi bastırmadan fırçalayın. İdeal bir fırçalama yaklaşık iki dakika sürüyor. Ağız kokusundan şikâyetçi olan hastalar ise, dillerini de fırçalayabilirler. Fırçalarken tek bir yöne doğru fırçalamak doğru olacaktır. Haftada birkaç gün yapmaları yeterlidir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Eda Güler, “Diş çürüğünün önlenmesinde flor bizim başlıca savunma elemanımızdır. Bu yüzden diş macunlarının florlü olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle marketlerde satılan ve çok profesyonel olmayan ürünleri almadan önce araştırmanızı tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı dişler tebeşir beyazı aksine süt beyazı renktedir”

Diş fırçalamanın sadece dişleri beyazlatmak için olmadığını vurgulayan Güler, “Diş fırçalamanın temel felsefesi; diş içerisinde oluşan plağın etkin bir şekilde uzaklaştırılmasıdır. Sağlıklı dişler tebeşir beyazı aksine süt beyazı renktedir. Diş çapraşıklığı olan ve ortodontik tedavi alan hastalar için diş fırçalamak yeterli olmayabilir. Bu hastalar için diş ipi, ara yüz fırçaları yardımcı olarak kullanılabilir” bilgilerini verdi.

“Hastalarımın çoğuna mümkünse elektrikli fırça kullanmalarını tavsiye ediyorum”

Elektrikli diş fırçalarını kognitif becerileri olmayan bireyler, çocuk ve yaşlı hastalar için önerdiklerini belirten Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Güler, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Şu an hastalarımın çoğuna mümkünse elektrikli fırça kullanmalarını tavsiye ediyorum. Elektrikli fırça kullanırken hastanın uygulama basıncı daha kontrollü oluyor. Elimizle yaptığımız uygulama hareketlerini fırça daha etkin bir şekilde uygulayarak plağı daha başarılı bir şekilde uzaklaştırıyor.” İHA