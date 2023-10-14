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Çekerek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıcında yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okulların genel durumlarının değerlendirilmesi, göreve başlama veya ayrılma ve HİTAP işleri konuşuldu. Ayrıca toplantıda taşımalı eğitim, okul servis araçlarının takibi ve denetimi ele alındı. Bunun yanı sıra toplantıda; 2023-2024 İYEP uygulanması, ödeneklerin kullanımı, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi, ücretsiz ders kitapları eksik veya fazla durumları, okul aile birliği toplantıları, ders dışı egzersiz çalışmaları, destek eğitim odaları, yardımcı kaynaklar, destekleme ve yetiştirme kursları, ölçme ve değerlendirme yönetmeliği, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları hazırlık çalışmaları konularına değinildi.

Toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan tarafından okul müdürlerine ‘Okulum Temiz Sertifikası’ takdim edildi.