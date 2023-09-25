Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle fikir alışverişinde bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek başarılı bir eğitim hayatı diledi.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle de sohbet eden Müdür Altınkaynak, akademik başarının yanı sıra öğrencilere milli ve manevi değerlerin öğretilmesi ve bunun davranışa dönüşmesinin önemini vurguladı.

Yozgat eğitimine katkılarından dolayı okul yöneticilerine, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür eden Altınkaynak ziyaretini sonlandırdı. (Alpaslan Demir)