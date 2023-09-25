MZT isimli firmanın yaptığı araştırmaya göre, İzmir’in adı "Azura" olarak yeniden yazıldı.

Yapay zekâ tarafından belirlenen bu yeni isimler sadece İzmir ile sınırlı değil, Türkiye'nin tüm illerini kapsıyor. Yapay zekâya göre Yozgat artık "Boğazlıyan," Sivas "Şehriye," Tokat "Kalevana," Kayseri ise "Marşeş" olarak yeniden adlandırıldı.

Yapay zekâ tarafından İzmir'e verilen yeni ismi olan "Azura" kelimesinin kökeni ve anlamı da merak konusu oldu. İşte azuranın kökeni ve anlamı:

AZURA NE DEMEK?

Bazı kaynaklara göre azura, "Şafağın ve gün batımının tanrıçası, alacakaranlığın kızı, güllerin hanımı" anlamlarını taşıyan bir kelime olarak geçiyor.

Diğer kaynaklarda ise "azura" kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olarak bilinir ve Arapça'da "mavi" veya "mavi renk" anlamına gelir.

Kaynaklardan bulduğumu bilgiler ise şu şekilde: "Azura kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olarak bilinir. Azura veya azur kelimesi, Arapça'da mavi veya mavi renk anlamına gelir. Bu kelime, özellikle Arap kültüründe mavi rengin sembolik önemine işaret eder. Ayrıca, bu kelime bazen Arapça konuşulan bölgelerde isimlerde veya diğer bağlamlarda kullanılır. Ancak kelimenin kullanımı coğrafi bölgelere göre değişebilir ve farklı dil ve lehçelerde farklı varyasyonlarda olabilir.”

Bazı kaynaklarda ise Azura hakkında şu bilgiler öne çıkıyor:

“The Elder Scrolls serisinde yer alan ve şeytani olarak tanımlanabilecek Daedra’lar arasında yer alan bir varlık. Bu varlıklar sahip oldukları güçlerden ve yaptıkları kötülüklerden dolayı şeytani tanrılar olarak nitelendirilmiştir. Ancak her ne kadar Daedric bile olsa Azura tüm canlılara sempati besleyen ve onlara yardım etmiş olan bir varlık. Geceyi getirdiği için vampirler ve diğer kötü ruhlar, gündüzü getirdiği için insanlar tarafından sevilir. Daedric varlıklar arasında hem en merhametlisi hem en büyük gazap getireni olarak tanımlanır. Gizem, büyü, kehanet ve kader ile ilişkilendirilmiştir.

Azura, Boethiah ve Mephala ile birlikte iyi olarak tanınan 3 Daedra’dan birisidir. Chimer’lere (Nesli tükenmiş ve The Elder Scroll V: Skyrim’de yer almayan bir Elf ırkı), Altmer’lerden (High Elves. İnsanlara olan nefreti ve genel ırkçılıkları ile bilinen bir Elf ırkı) farklı olmaları için öğütler vermiştir. Fakat öğütler verdiği Altın rengi deriye sahip olan Chimer halkının kendisine ihanet etmesi üzerine onları lanetlemiş ve Dark Elf olarak bilinen gri renkli, kırmızı gözlü Dunmer ırkına dönüştürmüştür. Böylelikle merhametli olduğu kadar zalim olduğunu da Dunmer’lara acı bir şekilde göstermiştir.”

Ayrıca Azura’nın Antalya’da bir heykeli olduğu biliniyor. (Melike Aslı Arslan)