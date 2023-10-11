Hanoğulları Tarım tarafından Nuragül Han adına yapılan Fen Bilimleri Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.
Açılan Fen Bilimleri Laboratuvarının sınıf ortamından farklı olarak laboratuvar ortamında öğrencilere gözlem yapma, veri toplama, düşünme analiz etme ve sonuca ulaşma imkanı sağlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “HanoğullarıTarım tarafından Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulumuza yapılan Fen Bilim Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Hayırseverimize eğitim camiamız adına teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi