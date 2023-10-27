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Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Uzunlu Atatürk İlkokulu’nda öğrenciler tarafından etkinlikler yapıldı. Düzenlenen etkinliklere Kaymakam Recep Aydın, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaş, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, öğrencilerin ve katılımcıların meyve fidanlarını toprakla buluşturması ve maraton koşusu yapması ile devam etti.

Kaymakam Aydın, "Cumhuriyetimiz, yeni asırda bu öğrencilerimizin bu gençlerimizin omuzlarında yücelecek, yükselecektir. Tıpkı diktiğimiz bu fidanlar gibi öğrencilerimiz de yarınlarımızın teminatı olarak büyüyecek ve gelişecek ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çalışacaklardır” dedi.

Belediye Başkanı Elbaş, Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına siz değerli öğretmen arkadaşlarımla ve kıymetli öğrencilerimizle başlamanın mutluluğu içerisindeyim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu içerisine girdiğimiz ilk andan itibaren hepimizi sardı. Bu ülkede yaşayan herkes için bu günleri görmek onur ve gurur kaynağıdır. Bundan sonraki yüzüncü yıllarımız bugün burada bulunan çocuklarımıza emanettir” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)