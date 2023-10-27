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2023 Kasım dönemi askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2023 tarihinde açıklandı. Bu açıklama sonrasında, askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

MSB ASKERLİK YERLERİNİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklamasına göre, askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiği belirtildi. Bu sonuçlara e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ulaşılabileceği duyuruldu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA

E-Devlet üzerinden askerlik yeri sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

E-Devlet üzerinde "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" (kısa dönem askerler) veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" (uzun dönem askerler) ifadesini yazın.

Karşınıza çıkacak olan linke tıklayın.

Linki tıkladıktan sonra "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayarak askerlik yapacağınız birliği öğrenin.

Askerlik yerlerini sorgulamak için e-Devlet'i kullanarak, asker adayları kolayca bilgilere ulaşabilirler. Bu sayede askerlik görevlerine yönelik planlamalarını yapabilirler.